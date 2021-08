Mit einem Forderungskatalog zur besseren Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Brandenburg und Berlin haben sich die Umweltverbände an die Landes-Politik gewandt. Am Beispiel des Fredersdorfer Mühlenfließes haben sie die Defizite deutlich gemacht. Das Oderbruch mit seinen speziellen Bedingungen wird in dem Papier nicht extra erwähnt. Dabei werden gerade dort seit Jahrzehnten wichtige Erfahrungen gesammelt, die sich auch in den Forderungen d...