So etwas haben auch lang erfahrene Holzhändler und Handwerksmeister in Märkisch-Oderland noch nicht erlebt. Das Bauholz, aber auch die Holzpaletten und andere Produkte aus Holz sind so knapp und teuer geworden, dass Bauprojekte in Frage gestellt werden. Mehrere Betriebe haben ihre Mitarbeiter bere...