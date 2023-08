Der tragische Vorfall ereignete sich am 11. Juli – das war ein Dienstag – gegen 10 Uhr. In der Betonstraße von Falkenhagen im Amt Seelow-Land war ein frei laufender Hund allein unterwegs. Ein kleines Mädchen war von dem Tier umgestoßen und durch Bisse im Gesicht und am Kopf schwer verletzt wo...