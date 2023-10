In der Angelegenheit um den Verbleib der restlichen Hunde nach der Hundeattacke auf einen 81-jährigen Mann aus Worin kann Entwarnung gegeben werden. Wie Amtsdirektor Steffen Lübbe auf MOZ-Nachfrage bestätigt, befinden sich auf dem Grundstück des betreffenden Hundehalters keine Hunde mehr. Auch die letzten beiden Tiere seien nun entfernt worden.

Wie Steffen Lübbe weiterhin erklärt, wolle er keine weiteren Angaben zu den Umständen und zum Verbleib der Tiere machen. Er kündigt jedoch an, dass die Amtsverwaltung unangekündigt kontrollieren wird, ob dieser Zustand auch so bleibt.

Er hoffe, dass dadurch wieder mehr Ruhe in den Ort einzieht. „Die Situation ist für alle äußerst unbefriedigend, da sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft schon über einen so langen Zeitraum hinziehen“, so Amtsdirektor Lübbe. „Auch die Verwaltung fragt regelmäßig bei der Ermittlungsbehörde an“, teilt er weiter mit. Noch immer liegen keine Ergebnisse vor, ob der Tod des 81-Jährigen im Zusammenhang mit der Hundeattacke stehen