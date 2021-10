Über Monate war es ruhig an der Karl-Marx-Allee 4. An das halb abgerissene markante Gebäude inmitten von Neuhardenberg an der Kreuzung zur Oderbruchstraße hatten sich die Einwohner und Pendler der B167 fast gewöhnt. Doch nun sind am Haus, das einst als Gaststätte „Neues Leben“ bekannt war, ...