Bis ins Jahr 2009 gehen die Ideen zur Schulhof-Neugestaltung an der Letschiner Fontane-Schule zurück. Als die Grundschulkinder vom Gebäude an der Sophienthaler Straße in den Schulcampus einzogen, brachten sie viele Ideen mit. Bald werden es die Kinder jener Schüler sein, die sich bald auf dem ne...