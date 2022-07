Per Kronfeldt, Roland Martin und Ralf Meier hatten am Freitag den Friedersdorfer Kunstspeicher gewählt, um dort am Freitag, 1. Juli, mit Weggefährten, langjährigen Partnern, Handwerkern und Auftraggebern das 30-jährige Bestehen ihres Planungsbüros pro3 zu feiern.

„Am 1. Juli 1992 haben wir den...