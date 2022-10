In der MOL-Kreisstadt Seelow wird an allen Ecken weiter gebaut. Während die Ernst-Thälmann-Straße im Bereich der Einmündung Gartenstraße längere Zeit gesperrt war, rollte der Umleitungsverkehr hauptsächlich über die Straßen des Gewerbegebietes. Nun wird auch dort gebaut. Was passiert da und...