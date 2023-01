Applaus für den Scheck am Seelower Kulturhaus: Infrastrukturminister Guido Beermann (3.v.l.) hat am Dienstag, 17. Januar, der Stadt Seelow Städtebaufördermittel in Höhe von insgesamt 1,385 Millionen Euro für weitere Stadtentwicklungsprojekte übergeben. Die Mittel stammen aus den Bund-Länder-Programmen „Lebendige Zentren“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Gefreut haben sich über die Unterstützung Seelows Bürgermeister Jörg Schröder (v.l.), aber auch die Landtagsabgeordnete Kristy Augustin (CDU) sowie Vertreter von Landkreis. Rathaus, Planer und Stadtverordnete. Das Geld fließt in verschiedene Projekte der Stadt. © Foto: Cornelia Link-Adam