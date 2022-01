Möbel-Lift am Haus: In der ehemaligen Amtsverwaltung von Neuhardenberg haben am Montagmorgen, 10. Januar, die Umzugsunternehmen Schmidt (Seelow) und Brückner (Frankfurt) das Ausräumen der Verwaltung begonnen. Durch die Amtsauflösung des Amtes Neuhardenberg zum Jahresbeginn ziehen die Mitarbeiter nun mit ein ins Amtshaus von Seelow-Land in die einstige Sparkasse von Seelow. © Foto: Cornelia Link-Adam