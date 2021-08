Ein großes Banner, wegen Windböen mittlerweile das vierte, macht am Parkplatz an der B167 zur Einfahrt nach Altfriedland seit Jahresbeginn auf das Jubiläum aufmerksam: 750 Jahre Altfriedland. Coronabedingt fanden im Jubiläumsjahr nur Geschichts-Vorträge statt. Am Wochenende des traditionellen Fischerfestes findet nun das zentrale Fest-Wochenende statt.

Festandacht am Freitagabend

Los geht es bereits am Freitagabend. Mit der Festandacht in der ...