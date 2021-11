Mit glitzernden Gesichtern und in roten Jacken starten die Neulewiner Karnevalisten am Sonnabend pünktlich um 13.11 Uhr an der Turnhalle ihren traditionellen Festumzug. Immer wieder schwingt Michael Rubin seine Glocke und Uwe Schilling am Mikrofon fragt die Narren: „Ist das Euer Wille, Neulewin?...