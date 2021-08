Gerade erst knapp ein Jahr ist es her, da hatte die Gemeindevertretung von Falkenhagen mehrheitlich den Beschluss gefasst, einen Neubau für die Kita „Kleine Falken“ in Angriff zu nehmen. Nun macht man eine Rolle rückwärts. Bei der Sitzung am Donnerstagabend im Obergeschoss der Feuerwehr stand...