Viele Eltern seien schon in der vorigen Woche der Bitte nachgekommen, ihre Kinder, wenn es irgendwie geht, zu Hause zu betreuen, sagt Silvia Wirth. Die Leiterin der Podelziger Kita „Sonnenblume“ und ihre Mitstreiterinnen verabschieden am Mittwoch die letzten Kinder in den Weihnachtsurlaub und ve...