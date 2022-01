Die Corona-Lage im Landkreis Märkisch-Oderland ist weiterhin angespannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zwei Wochen unaufhörlich an. Aktuell liegt der Wert in Märkisch-Oderland bei 1479,8, das geht aus dem Lagebericht des Landkreises am Freitag, 28. Januar, zur Pandemie hervor. Allerdings i...