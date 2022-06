MOL-Landrat Gernot Schmidt (SPD) hatte sowohl in seiner Rede zur vorigen Kreistagssitzung in Seelow , als auch beim Jahresempfang des Kreises in Trebnitz die Zuhörer aufhorchen lassen. Im Bezug auf den Krankenhausstandort Seelow, der in kreislicher Trägerschaft ist, erklärte er: „Am Krankenhaus-...