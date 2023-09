Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr protestierten am Mittwoch (20.9.) bundesweit Mitarbeiter von Krankenhäusern im Rahmen der Aktion: „Alarmstufe Rot – Stoppt das Krankenhaussterben!“ Damit möchten sie auf die angespannte finanzielle Lage vieler, meist kleinerer und ländlicher Krankenhäuser aufmerksam machen.

Wie bei der letzten Aktion im Juni beteiligten sich auch diesmal wieder Mitarbeiter der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH und der Krankenhaus Seelow GmbH.

Wirtschaftliche Sicherheit und Planbarkeit gefordert

„Wir dürfen nicht zu sehr in Passivität verfallen“, sagt Katja Thielemann, Geschäftsführerin der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH. „Deswegen ist es wichtig, dass wir solche Aktionen nutzen, um immer wieder auf die Situation der Krankenhäuser aufmerksam zu machen“, sagt sie weiter. Auch Frank Schütz, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag Märkisch-Oderland, begrüßt diese Aktion. „Der Bund kommt seiner Verpflichtung nicht nach“, sagt er. „Krankenhäuser, wie das Krankenhaus Seelow , müssen unbedingt erhalten bleiben“, fordert Schütz. „Mit der Übernahme und dem Kauf des Seelower Hauses hat der Landkreis einen wichtigen Schritt für die medizinische Versorgung in der Region getan“, so Schütz. Und weiter „Nun ist der Bund in der Pflicht, mit den entsprechenden Rahmenbedingungen die Liquidität langfristig zu sichern.“

Dem früheren Bundestagsabgeordneten sowie Kreistagsabgeordneten Hans-Georg von der Marwitz liegt dieses Haus besonders am Herzen. Schließlich war es seine Ur-Ur-Großmutter Marie von der Marwitz, die 1866 dieses Krankenhaus gegründet hat. Und die Gründe, die vor 157 Jahren zur Gründung des Seelower Krankenhaus führten, nämlich die Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, liegen auch heute noch vor. „Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um für den Erhalt dieses Haus zu kämpfen“, so von der Marwitz. Und deshalb steigen an diesem Tag 157 rote Ballons in den Himmel.