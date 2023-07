Trebnitz bei Seelow war am Freitagabend, 30. Juli, das politische Zentrum von MOL. Mandatsträger aller Ebenen und viele Ehrenamtliche aus Vereinen und Verwaltungsleiter kamen auf den Bildungscampus, um auf 30 Jahre Landkreis Märkisch-Oderland anzustoßen. Bettina Fortunato (Linke), Vorsitzende des Kreistages, würdigte insbesondere die Leistungen der Frauen und Mädchen nach der Wende und in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie.

Landrat: Politik darf nicht nur anordnen

Landrat Gernot Schmidt (SPD) mahnte einen anderen Politikstil an als den, der mitunter heute praktiziert wird: Die Politik müsse eine Sprache pflegen, die die Herzen der Menschen erreiche und dürfe nicht nur anordnen und in „jesuitischer Schülermanier“ Noten dazu verteilen, was erlaubt sei. Zu Thema Ukraine-Krieg betonte der Landrat, dass zum einen der Aggressor verurteilt werden müsse. Er hoffe dabei auch auf das russische Volk selbst. Aber andererseits dürfe über die Gräber der Seelower Höhen hinweg keine Tagespolitik ausgetragen werden. Dabei gehe es mit dem Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge um Versöhnung.

Ehrenamtliche beim Kreisempfang: Das Ehrenamt wurde auch zum Kreisempfang gewürdigt. Kreistagsvorsitzende Bettina Fortunato (Linke) begrüßte die eingeladenen Ehrenamtlichen ganz herzlich. Auch dabei hob sie insbesondere die Frauen und Mädchen hervor, die sich in MOL engagieren.

Stolz auf Schulbauprogramm

Schmidt informierte über die laufenden Bauarbeiten an den kreislichen Schulen. Für das künftige Gymnasium in Strausberg laufen die Abrissarbeiten; für die Gesamtschule Altlandsberg könne bereits die gymnasiale Oberstufe eingerichtet werden und auch die neue Förderschule Fredersdorf-Vogesdorf komme gut voran,

In Fragen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit mahnte der Landrat zur Vernunft. Man müsse zusammenarbeiten, und dürfe sich nicht in innerdeutschem Profilierungs-Streben verlieren. Und auch zur Kulturpolitik fand der Landrat klare Worte: Der Umstand, dass das Oderbruch als europäisches Kulturerbe ausgewiesen wurde, sei auch das Verdienst des Oderbruch-Museums in Altranft.

Leierkastenmusik zum Kreisempfang in Trebnitz: Der vor 60 Jahren in Straßburg im Elsass geborene und seit 2007 in Letschin wohnende Philippe Gross erfreute die Gäste mit seinen gekurbelten Ständchen.

Bettina Fortunato und Gernot Schmidt nutzten die Gelegenheit, um die Führungswechsel beim Krankenhaus Märkisch-Oderland und bei der Sparkasse MOL zu würdigen. Sie dankten der scheidenden Geschäftsführerin bzw. dem Vorstand, Angela Krug und Uwe Schumacher und beglückünschten die neuen Führungskräfte Katja Thielemann und Thomas Beutler.