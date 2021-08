Beim Aufbau der Erinnerungsstätte für den Kriegsschauplatz am einstigen Schloss in Klessin ist ein Meilenstein erreicht: Im Juli wurde das Fundament für den geplanten Nachbau des Schlossportals gegossen. Dabei gab es eine Überraschung: In etwa 1,50 Meter Tiefe stieß der Baggerfahrer der Lebuser Firma Buckler-Bau auf eine mehr als 2.500 Jahre alte Urne.

Eine Urne aus der Göritzer Kultur

Zum Glück sei der Baggerfahrer sehr vorsichtig zu Werke ...