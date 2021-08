Das Amtsgericht Fürstenwalde hat am Sonnabend (14. August) Haftbefehl gegen den 20-Jährigen erlassen, der in der Nacht zum Freitag in Mallnow bei Lebus (Märkisch-Oderland) einen 34-Jährigen schwer mit einem Messer verletzt haben soll. Ein Tatzusammenhang mit dem am Freitag ebenso in dem 400-Einwohner-Ort nahe Lebus tot aufgefundenen 55-Jährigen hat sich zugleich bislang nicht erhärtet. Darüber informierte Ricarda Böhme, Sprecherin der Sta...