Das war 2019in Neutrebbin: Werner Mielenz übergab an Simone Ackermann aus Golzow den Staffelstab. Denn dort findet am 10. September 2022 der 2. Oderbruchtag statt. Der Letschiner Bürgermeister Michael Böttcher warb in seiner Oderbruchtracht dafür, mit gemeinsamer Stimme zu agieren. Nur dann könne die Kulturlandschaft erhalten bleiben. Letschin richtet nach Golzow den folgenden Oderbruchtag aus. © Foto: Doris Steinkraus