Sergej Lutzewitsch, gebürtiger Weißrusse, lange lebend in Jacobsdorf, stellt mehr als ein Dutzend Keramiken und Aquarelle zum Thema "Das Land in Farbe und Keramik" aktuell in der Wirtsstube des Friedersdorfer Kunstspeichers aus. Die Schau ist bis zum 25. Oktober zu sehen. © Foto: Cornelia Link-Adam