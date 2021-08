Viele interessierte Besucher kamen am späten Dienstag Nachmittag in die Gemeindeverwaltung Letschin. Dort eröffnete die Hobbykünstlerin Renate Kohl eine Fotoausstellung in den Fluren der Gemeindeverwaltung. Es sind fotografische Impressionen der Arbeit der Parkinitiative im Gutspark Wollup.

