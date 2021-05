Kauft beim lebenden Künstler: Kunstregen-Vereinschef Michael Pommerening (l.) konnte am Sonnabend-Nachmittag am Trafo in Regenmantel die Botschaft von Jörg Engelhardt aus Bernau, mit Atelier in Wriezen, nur unterstützen. Der Bildhauer und Affen-Fan stellt in der kleinsten Galerie der Welt jetzt Grafiken und Plastiken unter dem Motto "Monkey Circus" aus. © Foto: Cornelia Link-Adam