Früher war es ein Getreidelager, seit 30 Jahren ist es eine überregional bekannte Kulturstätte unter Regie des Fördervereins Friedersdorf: Der Kunstspeicher am Rande des Vierlindener Ortsteils Friedersdorf bei Seelow . Das Areal am Industriedenkmal verwandelt sich am Sonnabend zu einer Kunst- und...