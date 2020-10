Stellen sich den Fragen: Landtagsabgeordnete Carla Kniestedt (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Harald Hoppe (Referatsleiter im Landwirtschaftsministerium) und Grit Körmer (Regionalmanagerin, LAG Märkische Seen, v.l.) beim Dialogtreffen der Akademie der Dorfhelden in der Feldsteinscheune am Trebnitzer Schloss. © Foto: Steffen Adam