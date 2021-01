Die Lebuser Stadtverordneten haben in ihrer ersten Beratung in diesem Jahr den Antrag der örtlichen Landgesellschaft Damm GmbH auf die Errichtung eines Gärrestbehälters mit Entnahmeplatz am Ortsrand, an der B112 in Richtung Podelzig, einstimmig abgelehnt. Man wolle keinen „Gülle-Tourismus“ a...