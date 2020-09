Der geplante Bau eines Mobilfunkmastes am Reitweiner Ortseingang, aus Richtung Rathstock kommend, hat in der Beratung der Gemeindevertreter in dieser Woche einmal mehr die Gemüter erhitzt. Zwei Reitweinerinnen, Wiesenkeramikerin Marina Blumhagen und ihre Tochter Oreana, waren in die Einwohnerfrages...