Es geht wieder los: Reinhard Gesche, Chef vom Verein Kultur auf dem Lande (r.) und Vereinsmitglied Detlef Krüger an der Litfaßsäule vor dem Quappenhof in Quappendorf, wo am 21. August die Konzertsaison mit dem Auftritt von Engerling startet. © Foto: Cornelia Link-Adam