Am Donnerstag hatte der Seniorenbeirat von Seelow noch beschlossen, dass Gisela Reich zur Ehrenvorsitzenden ernannt wird. Am Samstag, 14. Januar, hatte die Familie Bürgermeister Jörg Schröder mitgeteilt, dass Gisela Reich verstorben ist.

„Ich habe mich schon immer sozial eingebracht“, hatte die in Annaberg geborene und in Luckau aufgewachsene Frau vor fünf Jahren erklärt, als sie die Goldene Solidaritätsnadel, die höchste Auszeichnung der Volkssolidarität erhielt. Sie hatte schon als Mädchen von zehn Jahren nicht weggesehen, wenn es anderen schlechter ging. In Luckau gab es im Krieg ein Lager für Menschen aus ganz Deutschland, die vor der nahenden Front flohen. Gisela Reich brachte damals den Kindern ihr eigenes Spielzeug.