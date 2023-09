Die Geschichte der sogenannten Aufräumtage, auf Englisch World Ceanup Day, reicht bis ins Jahr 2008 zurück. Damals waren es weltweit nur einzelne lokale Aktionstage, wie zum Beispiel die Reinigung der Küste in Estland. 2017 wurde in den USA der National Cleanup Day gegründet und am 18. September 2018 fand dann der erste World Cleanup Day statt.

Im Jahr 2019 haben nach eigenen Angaben der Initiative weltweit bereits 21 Millionen Menschen aus 180 Ländern daran teilgenommen.

Seelow seit 2019 mit dabei

Auch in Deutschland beteiligten von Beginn an Menschen an dieser weltweiten Aktion, um so ein Zeichen zu setzen, wie wichtig eine saubere Umwelt ist. Gemäß Angaben von Let´s do it! Germany e.V. , dem deutschen Trägerverein dieser Aktion, nahmen im Jahr 2018 rund 20.000 Menschen deutschlandweit an Aufräumaktionen teil. Im Jahr 2022 fanden nach offiziellen Angaben in 1.338 Kommunen insgesamt 6.738 Säuberungsaktionen statt, an denen fast 300.000 Menschen teilnahmen.

Auf Initiative von Hans Peter Thierfeld, Geschäftsführer der Seelower Wohnungsgesellschaft SEWOBA, fand diese Aktion erstmalig 2019 in Seelow statt. „Damals stand ich noch fast allein da“, berichtet er gegenüber diesem Medienhaus. „Inspiriert wurde ich durch unsere Partnerstadt Moers , wo diese Aktion schon im Jahr 2018 stattfand“, so Hans Peter Thierfeld. Das wollte er auch in Seelow etablieren und zeigt sich glücklich, wie sich diese Initiative entwickelt hat.

Seelow erstmalig zertifizierte World Cleanup Kommune

Entsprechende dem Motto 3-2-1 findet der World Cleanup Day in diesem Jahr am 16. September statt. Dabei steht die Ziffer 3 für jeden dritten September im Jahr, die Ziffer 2 für zwei Stunden aufräumen und die Ziffer 1 für „eine“ saubere Welt. Erstmalig führt die Stadt Seelow in diesem Jahr die Aktion als zertifierierte World Cleanup Kommune gemeinsam mit der Wohnungsgesellschaft durch. „Damit möchten wir als Stadt einen weiteren Schritt in Richtung Global Nachhaltige Kommune Brandenburg gehen“, erklärt Juliane Meyer von der Stadtverwaltung Seelow. „Die Stadt Seelow ist seit dem Frühjahr 2022 fest in diesem Projekt verankert“, erzählt sie weiter.

Als zertifizierte World Cleanup Kommune stellt die Stadt Seelow den Teilnehmern die Utensilien. Dazu gehören Zangen, Handschuhe, Mülbeutel, Warnwesten und eine Handwaage.

Bei diesem Projekt gehe es im Kern darum, das künftige Handeln von Kommunen und Kommunalpolitik an der Agenda 2030 , die globale Ziele für die nachhaltige Entwicklung setzt, auszurichten. „Damit soll bei den Bürgern auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Klimaschutz geschaffen werden“, so Juliane Meyer. Seelows Bürgermeister Robert Nitz übergab am Montag, 11. September, die ersten Utensilien an Kinder der Kitas Arche Noah und Märchenland , sowie an den Hort. „Ich freue mich über die rege Teilnahme“, so der Bürgermeister. „Obwohl Seelow grundsätzlich schon eine saubere Stadt ist“, fährt er fort. „Doch das ist ja auch ein gutes Zeichne, wenn man nur wenig Müll findet“, so Robert Nitz.

SEWOBA und Stadt rufen zur regen Teilnahme auf

Die ersten Aufräumaktionen finden und fanden bereits in der Woche vor dem 16. September statt. So sammelten die Kinder der Kita Arche Noah am Dienstag im Seelower Stadtwald, wobei rund sieben Kilogramm Müll zusammen kamen. Weitere Sammelaktionen folgen am Freitag. Am Samstag, 16. September, sind dann alle aufgerufen, sich an der Sammelaktion zu beteiligen.

Treffpunkt ist um ab 9:30 Uhr der Puschkinplatz 18A, vor dem blauen Gebäude der Volkssolidarität. „Dort werden die Sammelutensilien verteilt, bevor die Teilnehmer ab 10 Uhr in alle Richtungen ausschwärmen sollen“, so Hans Peter Thierfeld.

Der Bauhof der Stadt Seelow stellt mit Unterstützung des Entsorgungsunternehmens Remondis einen Container auf den Puschkinplatz, wo die Sammelstücke entsorgt werden können. Größere Sammelberge bzw. Müllhaufen können per Anruf oder WhatsApp an Telefon 0172-3174242 zu Abholung angemeldet werden. Diese sollen dann am Montag entsorgt werden. Bei den Müllhaufen sollte es sich jedoch nicht um Sperrmüll handeln, klärt der Aufruf auf.

Wohnungsgesellschaft spendiert Essen

In Absprache mit der Stadt Seelow kocht Irinas Eiscafé zum Mittag eine Suppe. „Zur Verpflegung erhält jeder Teilnehmer von der SEWOBA eine Wertmarke im Wert von fünf Euro zum Erwerb einer Suppe oder eines SEWOBA-Eisbechers“, so Hans Peter Thierfeld. Sehr stolz zeigte er sich abschließend, dass auch der Internationale Bund (IB) mit seinen Klienten seine Teilnahme am Wold Cleanup Day angekündigt hat.