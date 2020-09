Das Gesundheitsamt des Landkreises Märkisch-Oderland verzeichnet derzeit wieder einen stärkeren Aufwuchs beim Corona-Geschehen. In den letzten sieben Tagen gab es acht Neuerkrankungen. Insbesondere in der hohen Anzahl von Kontaktpersonen liegt die Gefahr eines drastischen Anstieges. Immer wieder wird bei der Ermittlung der Infektionsketten festgestellt, dass bei Feiern im privaten Umfeld, während der Arbeit oder im Alltag die Abstandsgebote und Hygienestandards missachtet werden.

Nachverfolgung von Kontakten bleibt wichtig

Amtsarzt Steffen Hampel erklärt dazu: „Das Gesundheitsamt des Landkreises investiert viel Kraft und Mühe in die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Allerdings, nur durch die gemeinsamen Anstrengungen aller und die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, können wir einen unbeherrschbaren Anstieg bei den Covid-19 Erkrankungen verhindern. Die vergangenen Monaten haben immer wieder unter Beweis gestellt, dass Besonnenheit und umsichtiges Handeln der Schlüssel zur Beherrschung des Corona-Geschehens sind.“

246 Corona-Erkrankungen seit März

Hampel rechnet damit, dass es am Donnerstag einen Überblick zu den Infektionen von Kontaktpersonen gibt. Seit dem 10. März 2020 sind 246 Personen im Landkreis Märkisch-Oderland an Covid-19 erkrankt, davon sind 234 Personen bereits genesen. Aktuell befinden sich 139 Menschen in Quarantäne. Das Coronavirus hat in Märkisch-Oderland bisher vier Menschenleben gefordert.