Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten liegt im Landkreis Märkisch-Oderland bei 43. Das hat Janett Ohm aus dem Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreisverwaltung am Montagnachmittag mitgeteilt.

Seit 10. März sind damit insgesamt 368 Personen in Märkisch-Oderland am Corona-Virus erkrankt. Davon gelten 319 Personen bereits als genesen. Aktuell befinden sich 250 Menschen im Landkreis in Quarantäne. Das Virus hat bisher sechs Menschenleben gefordert.