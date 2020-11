Es wird eine Punktlandung: Am 14. Dezember um Mitternacht wird der grenzüberschreitende Bahnverkehr in Küstrin eingestellt. Grund sind die Brücken-Erneuerungen. Für alle Berufspendler nach Berlin startet und endet die Fahrt dann in Küstrin-Kietz. Dann wird auch der neue Parkplatz fertig sein.