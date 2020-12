André Sagitz ist der neue Leiter der Kommunalarbeiter im Amt Seelow-Land. Der 38-Jährige hat sich in der Sitzung des Amtsausschusses den Abgeordneten vorgestellt.

Demnach habe er zuvor schon als Hausmeister-Chef auf dem Schulcampus in Neuzelle gearbeitet, sich auf die Nachfolge von Barbara Zerbin im Amt Seelow-Land beworben. Die Amtsinhaberin hatte den Posten jahrzehntelang inne, ist nun in Ruhestand gegangen.

Anspruch: Nicht nur Büromensch, auch draußen aktiv sein

Die Amtsausschuss-Mitglieder regten an, nicht nur mit seinen fünf Männern die üblichen Arbeiten durchzuführen, sondern auch als Hausmeister in den Kitas aktiv zu werden. Das passt für den verheirateten Vater zweier Kinder genau. „Ich sehe mich nicht als Büromensch, will gern Reparaturen übernehmen, dadurch die Kollegen draußen entlasten“, betonte Sagitz beim Besuch auf dem Kommunalarbeiter-Stützpunkt, der sich in Lietzen am Kalischsee auf dem Gelände der Komturei befindet. Zur Arbeit kann Sagitz derzeit wetterbedingt noch mit dem Fahrrad kommen, wohnt er doch im nahen Lietzen Nord.

Vorbereitung auf den Winterdienst läuft

Seit 16. Oktober sei er bereits im Dienst, erzählt der junge Mann, der sich auf seinen neuen Job freut. Gelernt habe er Zimmermann, sich aber auch fortgebildet auf Haustechnik. Aktuell seien seine Kommunalarbeiter noch mit Laubarbeiten auf Flächen beschäftigt, erzählt er. Nebenbei werde schon der Winterdienst vorbereitet, zudem noch mehr als 300 Kanalschächte an Gemeindestraßen von Laub gesäubert. Bei Schnee werde man wieder zuerst die Bereiche an den fünf Kitas im Amtsgebiet mit Sand beräumen, auch die Bushaltestellen. Das Freischieben der Gemeindestraßen sei an externe Firmen vergeben, erzählt er. Im Winter wolle man die Reparaturen in den Kitas angehen, auch die Baumpflege. Im kommenden Jahr, so ist den Kommunalarbeitern in Aussicht gestellt, gebe es vom Amt auch zwei neue Fahrzeuge – ein Amtsmobil für den Chef und ein Transporter mit Pritsche, der ein Altmodell ersetzt, damit man wieder zwei gute Einsatzfahrzeuge für die Touren durchs Amtsgebiet hat.