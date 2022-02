Die ersten 100 Jahre sind die schwersten, sagt ein altes Sprichwort. Das kann Kurt Rothmeier nur bestätigen, denn der Batzlower gehört seit dieser Woche zu diesem elitären Kreis. Bereits am Dienstag, 22. Februar, wurde er 100 Jahre alt. Noch etwas müde von der Sause in Familie war er am Donnerst...