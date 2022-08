In den Dörfern rund um Seelow geben sich seit zwei Jahren die Investoren die Klinke in die Hand: Um Solarparks in den Gemeinden des Amtes Seelow-Land bauen zu dürfen, braucht es die Zustimmung der jeweiligen Gemeindevertretungen. Nun hat auch Lietzen der Komturei Lietzen grünes Licht gegeben, ein...