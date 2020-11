In Erinnerung an die von den Nazis vertriebenen und ermordeten einstigen jüdischen Mitbürger in Seelow waren am Montag Einwohner dem Aufruf der Linken zu einer besonderen Putzaktion gefolgt. Anlass war der 9. November, der Tag, an dem an die Reichspogromnacht von 1938 erinnert wird.Nazi-Schläge...