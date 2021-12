Nur wenige Stunden nach dem Großen Zapfenstreich für Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin sah es am Freitagmorgen, 3. Dezember, in der Amtsverwaltung von Neuhardenberg ebenfalls staatstragend aus: Dort hatte man den Beratungsraum mit deutschen und polnischen Fahnen dekoriert, neu angeschaffte N...