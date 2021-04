Reiko Ewald ist der neue Revierpolizist für Letschin. Der 43-jährige Seelower, der in Genschmar aufgewachsen ist, löst Sigrid Enderlein ab, die viele Jahre diese Aufgabe in der Oderbruchgemeinde erfüllt hat. In der Gemeindevertretersitzung wurde er am Dienstag herzlich begrüßt. Wie seine Vorg...