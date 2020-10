Am Donnerstagvormittag hat es einen Polizeieinsatz im Mühlenweg in Neuhardenberg gegeben. Der Grund: Dort hatte es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gegeben, woraufhin eine der Beteiligten einen Stein in Richtung des Kinderwagens ihrer Kontrahentin geworfen haben soll.

Verdacht auf versuchte schwere Körperverletzung

Im Wagen hatte deren drei Monate alte Tochter gelegen. Verletzt wurde sie bei dem Geschehen nicht. Die Beamten nahmen sich der Sache an. Gegen die 33-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf versuchte schwere Körperverletzung eingeleitet.