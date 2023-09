Er ging den typischen Weg eines Musikers, erzählt Henning Harms. Schon als Kind musizierte er gern. Am ersten Cellounterricht an der örtlichen Musikschule nahm er im Alter von 7 Jahren teil und gründete schon früh sein Streichquartett Jommelli.

Henning Harms nahm an diversen Musikwettbewerben teil, unter anderem am Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Später studierte er Musik an der Hochschule der Künste in Berlin sowie am Royal Northern College of Music in Manchester.

Erfahrung durch Routine hilft beim Unterrichten

„Geprägt haben mich die Festanstellungen als Solo-Cellist an der Göteborger Oper und beim Aarhus Sinfonieorchester“, erzählt Henning Harms im Gespräch mit MOZ.de. Doch eigentlich mag er keinen Dienst nach Vorschrift. „Ich möchte, dass es vorangeht, denn Stagnation fällt mir schwer“, fährt er fort. Und so hielt er stets Ausschau nach Neuem. Und so sammelte er weitere Erfahrungen als Orchesteraushilfe, unter anderem als erster Solo-Cellist bei den Göteborger Sinfonikern, dem Sinfonieorchester der Bayerischen Rundfunks oder bei den Berliner Philharmonikern

Zum Unterrichten kam Henning Harms eher durch Zufall, wie er erzählt und stellte dabei fest, dass es ihm große Freude bereitet, sein Wissen und die Erfahrung weiterzugeben. Darüber hinaus faszinierte ihn neben der eigentlichen Musik auch die Tontechnik. Und das begann mit einer Aufzeichnung bei einem Radiosender. Seitdem experimentiert er damit, um möglichst perfekte Ergebnisse zu erzielen.

Wie verändert sich der Raumklang des Musiksaals in Quappendorf, wenn Publikum mit anwesend ist? Diese Frage möchte der Solo-Cellist Henning Harms am Sonntag, 1. Oktober, klären und lädt Liebhaber der klassischen Musik ein.

© Foto: Henning Harms

Wie ändert sich der Raumklang mit Publikum?

Seine Frau, die er vor eineinhalb Jahren kennengelernt hatte, erwarb den alten Tanzsaal bereits vor rund zehn Jahren. Und schon bei den ersten Noten, die er auf dem Cello dort spielte, war er von dem tollen Raumklang begeistert. Er begann die Musik dort aufzuzeichnen und experimentierte mit verschiedenster Tontechnik.