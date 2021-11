„ow“, gesprochen Oh Weh. Auf „ow“ endet sein Dorf. Eins am Rande des Oderbruchs, kurz vor der polnischen Grenze. Andere würden oft von der abgehängten Region schreiben. Das sehe er gar nicht. Sicher gebe es an manchem Mangel, wie vor einiger Zeit am fehlenden Dorfladen. Aus dem Mangel habe...