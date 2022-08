Vorfreude auf die Seelower: Das „Ichiban“, der Nachfolger des asiatischen Spezialitätenrestaurant „Momoko“ in Seelow, wird von Wan Bjong Boi (42, l.) und Hanh Van Nam (54) am Dienstag, 30. August, eröffnet. Was die Gäste dort erwartet. © Foto: Ulf Grieger