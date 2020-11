Sie verkörpert die Entwicklung der Kulturlandschaft in Märkisch-Oderland in ganz besonderer Weise. Das Jahrbuch Märkisch-Oderland, die Transformation des Freilichtmuseums Altranft, die Profilierung der Bibliotheken, und unzählige Projekte hat sie begleitet. Nun geht Sigrid Heise in den den Ruhestand.