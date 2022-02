„Die Waffen nieder – Frieden in der Ukraine!“ Unter dieser Losung ruft die Linke von Märkisch-Oderland zu einer Friedenskundgebung in der Gedenkstätte Seelower Höhen am Sonnabend, 26. Februar, um 15 Uhr, auf.

Gemeinsam mit friedliebenden Menschen aus der Region will die Linkspartei an der historischen Stätte in der Kreisstadt öffentlich den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine als klaren Bruch des Völkerrechts verurteilen und ein deutliches Zeichen für eine friedliche Lösung des Konfliktes setzen. Darüber informierte Parteimitglied Renate Adolph in einer Pressemitteilung am Freitag, 25. Februar, moz.de.

Abzug der russischen Truppen aus der Urkraine gefordert

In einem Aufruf der Partei wird der unverzügliche Stopp der Kampfhandlungen und der Abzug aller russischen Truppen aus ukrainischem Staatsgebiet gefordert. Die staatliche Souveränität der Ukraine müsse unverzüglich wiederhergestellt werden. Mehr Sicherheit für ganz Europa entstehe nicht durch eine Verschärfung der Konfrontation der Großmächte und deren Kampf um geopolitische Einflusssphären.

Ein stabiles Sicherheitssystem für Europa könne es nur unter Einbeziehung Russlands geben. Krieg dürfe niemals Mittel politischer Auseinandersetzung sein, heißt es in dem Aufruf weiter. Teilnehmen kann an der Friedensdemo am Sonnabend jeder, wird betont. Aber auch die üblichen Corona-Regeln wie Abstand und Maske sollten Besucher nicht vergessen.