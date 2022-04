Am Sonnabendvormittag fand sich auf dem Marktplatz in Seelow eine große Menschengruppe zusammen. Männer und Frauen standen um eine Grillstation oder saßen auf Bänken und unterhielten sich. Zahlreiche Mädchen und Jungen sprangen unermüdlich in einer Hüpfburg um die Wette.