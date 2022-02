„Ich möchte alle einladen, den Wunsch nach Frieden als deutliches Zeichen nach Russland zu senden“, wendet sich Frank Schütz, Bürgermeister von Golzow, an Kinder, Lehrkräfte und Schulträger. „Um ein Friedenszeichen als Bild, als Bild gegen den Krieg und für die Hoffnung“, bittet er.

Weil Kinder in diesen Tagen oft fragen, was gegen den Krieg in der Ukraine getan werden kann, könnte das Malen eines Bildes eine gute Gelegenheit sein, dass Thema auch im Unterricht aufzugreifen. „Wir leben zwar im Zeitalter der digitalen Kommunikation doch eine Vielzahl von solchen Briefen unterstützt die Menschen, die weltweit um Frieden ringen. Bitte unterstützen Sie diese Idee und tragen sie diese weiter“, wünscht sich der Golzower Bürgermeister. Die Bilder sollen dann an die russische Botschaft in Berlin geschickt werden.

Friedensgebet am Freitag in Manschnow

In einem Friedensgebet in der Kirche von Gorgast ist auch Pfarrer Daniel Dubek auf die Fragen von Kindern eingegangen. Dass viele Menschen der kurzfristig ausgesprochenen Einladung folgten, zeigte, dass auch sie nach Antworten suchen. Pfarrer Dubek wollte Mut machen: „Wir können beten. Wir können innehalten. Wir können still werden. Wir können Anteil nehmen am Schicksal all derer, die unter dem Kriegsgedonner leiden. Was wir einzeln nicht beeinflussen können, wollen wir in diesen Minuten vor Gott bringen und ihn von Herzen um seinen dringend benötigten Frieden bitten. Das ist eine ganze Menge, wenn unsere Gedanken jetzt zu all den Betroffenen und Geschädigten wandern.“

Das nächste Friedensgebet findet Freitag, 4. März, 18 Uhr in der Kirche in Manschnow statt.

Die Bilder können an folgende Adresse geschickt werden:

Botschaft der Russischen Föderation

Unter den Linden 63-65

10117 Berlin