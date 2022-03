Seit mehr als einer Woche läuft die Spendenaktion „Kunst Kontra Krieg – Künstler*innen für den Frieden“, initiiert vom Schauspieler und Maler Bruno F. Apitz und Journalist Michael Pommerening, der mit dem Verein KunstRegen die Trafo-Galerien in Regenmantel und Reitwein (Märkisch-Oderland) hat. „35 Künstler haben ihre Werke, Bücher und CDs für die Ukraine-Hilfe gespendet.“ Am Sonnabend, 26. März, berichtete Pommerening nun von einem Knaller: Auch Schauspieler Jaeckie Schwarz macht mit.

Zahlreiche Kunstwerke haben bereits ihren Besitzer gewechselt und Geld in die Spendenkasse gebracht. Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent auf das Konto der Johanniter zur Ukraine-Hilfe.

Auch der bekannte Schauspieler Jaecki Schwarz beteiligt sich mit einem ganz besonderen Kunstwerk an dieser Spenden Aktion. Pommerening kennt den mittlerweile 76-Jährigen schon lange, musste ihn nicht lange bitten. „Als ich von der Aktion „Kunst kontra Krieg“ erfahren habe, kam mir spontan die Idee, meine Goldene Henne, die ich 2013 für mein Lebenswerk bekommen habe, sozusagen als goldene Friedenstaube zu stiften“, erklärte Jaecki Schwarz.

Der Schauspieler fügt an: „Die Ehre und Auszeichnung bleibt mir ja, auch wenn ich den Vogel jetzt fliegen lasse. Ich hoffe, dass meine Henne hier in einer stillen Auktion meistbietend versteigert wird und wünsche der Aktion „Kunst gegen Krieg“ insgesamt ein großes Spendenergebnis, um den Menschen in der Ukraine damit zu helfen.“

Eine wunderbare Geste, wie Michael Pommerening findet. Diese Spende wolle man für die Kunst-Aktion nun in Form einer „Stillen Auktion“ versteigern. Dabei handelt es sich um eine Versteigerung ohne Auktionator und erfolgt nicht-öffentlich, fügt der Galerist erklärend an. Zu finden ist die „Goldene Henne“ wie auch die Werke der anderen Künstler über deren namentliche Aufzählung auf der Homepage vom Verein Kunstregen . Von dort wird man auf die ebenfalls extra angelegte Seite auf das Atelier von Bruno F. Apitz geleitet, wo auch alle Details zur Versteigerung stehen. „Jeder Teilnehmer kann genau ein Gebot für die Goldene Henne abgeben. Das Mindestgebot beträgt 1000 Euro“, erklärt Pommerening.

Nachdem man sein Gebot über den Button „Gebot abgeben"in das Formular eingetragen und es abgesendet haben, ist es Gebot bindend – es sei denn, man wird überboten. „Der Höchstbietende wird nach Auktionsende benachrichtigt. Die Auktion geht bis zum 21. April, 24 Uhr. Bei gleichen Geboten entscheidet am Ende das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.“, betont Pommerening und hofft auf viele Unterstützer bei dieser Aktion – aber auch weiterhin auf Zuspruch bei den anderen Kunstwerken.

Jaecki Schwarz

■Jaecki Schwarz ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Sowohl auf renommierten Theaterbühnen als auch bei Film und Fernsehen feierte er große Erfolge.

■Noch während seiner Studienzeit wurde er von Konrad Wolf für dessen autobiografischen DEFA-Film „Ich war neunzehn" entdeckt und mit der Hauptrolle besetzt.

■Nach der Wende konnte Jaecki Schwarz an seine Erfolge in der DDR anknüpfen. So spielte er durchgehende Rollen in Serien wie „Auf eigene Gefahr“ , „Für alle Fälle Stefanie“ und „In aller Freundschaft“ und Gastrollen in vielen weiteren Produktionen.

■Von 1996 bis 2012 stand er als Hauptkommissar Herbert Schmücke in der Reihe „Polizeiruf 110“ vor der Kamera. Seit 1994 spielt er in der ZDF-Serie „Ein starkes Team“ die Rolle Sputnik.

■Regelmäßig tritt er mit verschiedenen Lesungen auf und zeigt in vielen Bereichen sein soziales Engagement.

■2013 wurde Jaecki Schwarz mit dem größten Publikumspreis Deutschlands, der "Goldenen Henne“ für sein Lebenswerk geehrt. (Quelle: Wikipedia)