In der Trafo-Galerie: Ganz ohne Vernissage ist in Regenmantel nun die neue Ausstellung "Ein kurzer Augenblick der Stille" mit Fotos vom Berliner Lars Wiedemann zu sehen, die coronabedingt leere Großstädte zeigt, aber auch Industrie- und Landschaftsaufnahmen. Auch die Galerien in Reitwein und Dolgelin werden zeitnah mit seinen Werken nun vom Verein Kunstregen bestückt. © Foto: Cornelia Link-Adam